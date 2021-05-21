Что нельзя носить и как стричься в КНДР: странные запреты

Недавно в КНДР запретили носить джинсы, ведь по убеждению власти такое самовыражение западной культуры может нести опасность правящему режиму. Также под запрет попали антисоциалистические стрижки, а гражданам представили разрешенный список причесок.

Туристов это касается в случае, если они посещают достопримечательности. OBOZREVATEL собрал перечень запретов относительно внешнего вида, которые действуют в Северной Корее.

Правитель Ким Чен Ын боится западного влияния культуры на корейскую молодежь. Голубые джинсы, фасон скинни и порванные модели стали запрещенными. Теперь жители Северной Кореи могут носить только черные брюки свободного кроя.

Ким Чен Ын одобрил 18 стрижек для женщин и 15 для мужчин. Ни одна прическа не предусматривает изменение цвета волос. Если они от природы прямые – запрещено крутить локоны. У женщин волосы должны быть не длиннее линии плеч.

Внешний вид жителей КНДР контролируют уличные инспекторы. Любой пирсинг, даже проколотые уши, под запретом. Граждане, которые нарушат правила – будут отправлены в трудовые лагеря.

Мини-юбки и платья под запретом в КНДР, а женщины могут носить наряды средней длины. Туристам также не рекомендуют надевать слишком короткую одежду в общественных местах, ведь будут проблемы с полицией.

В Северной Корее строго контролируется работа тату-мастеров, ведь в стране разрешены татуировки, которые выражают любовь к родине. Если девушка набила тату, это выражает пошлость и означает, что она выросла в неблагополучной семье.

Женщинам запрещено наносить яркий макияж. Допустимыми являются коричневый, светло-розовый и пастельные оттенки, а красный цвет использовать нельзя.

Какой дресс-код в Северной Корее?

Мужчины носят брюки и рубашку с воротником. Школьники одевают стандартную форму: белый верх, темно-синий низ, оранжевый галстук, а в прохладную погоду – жакет. Женщинам желательно полностью закрывать руки и ноги, а кроссовки запрещены. Обычно девушки носят платья средней длины. Декольте, мини и открытые купальники – не для кореянок. Нельзя демонстрировать ноги, бюст и прочие прелести. Есть государственные стандарты размеров юбки, глубины выреза и высоты каблуков. Яркая цветовая гамма разрешается только в свадебном наряде и костюмах национальной одежды.

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