Верка Сердючка феерично выступила на Atlas Weekend 2021, но пожаловалась на плохое самочувствие
Украинский артист Андрей Данилко, который поет под творческим псевдонимом Верка Сердючка, выступил на масштабном фестивале Atlas Weekend. Знаменитость зажег на сцене и покорил поклонников своими яркими номерами, несмотря на то, что он неважно себя чувствовал.
Об этом OBOZREVATEL сообщает с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Артист исполнил свои популярные и легендарные песни: Dancing Lasha Tumbai, "Гулянка", "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Любовь не трали-вали" и многие другие.
Данилко вышел на сцену вместе со своей командой, которые продемонстрировали яркие наряды, зажигательные танцы и песни. При этом в конце выступления артист извинился перед фанатами и заявил, что он неважно себя чувствует.
Несмотря на плохое самочувствие, Данилко смог покорить всех своими номерами и подарить приятные эмоции поклонникам.
Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал, что проблемы со здоровьем у артиста Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верка Сердючка, начались из-за плотного гастрольного графика. Так, у знаменитости произошел гормональный сбой в организме.