Вера Брежнева снова обратилась к россиянам из-за войны: люди, очнитесь! Это разрушение, а не освобождение!

Анна Яковлева
Люди
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Вера Брежнева снова обратилась к россиянам из-за войны: люди, очнитесь! Это разрушение, а не освобождение!
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Украинская певица Вера Брежнева показала последствия обстрелов российских войск по центру Харькова. Оккупанты разгромили здание экономического факультета Университета имени Каразина на улице Мироносицкой.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "7-й день войны. Центр Харькова! Люди, что же вы творите? Очнитесь! Это не освобождение, это разрушение. Остановите войну!", – написала Брежнева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что 24 февраля Россия вторглась в Украину с войной. Российские войска начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

Видео дня

В понедельник, 28 февраля армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по жилому пятиэтажному дому в Василькове Киевской области. В результате погибли два человека.

Во вторник, 1 марта, российские оккупанты снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела в центр города, на площадь Свободы.

В среду, 2 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции в Харькове, а также оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом в Ирпене Киевской области.

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