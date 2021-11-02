Известная модель и жена 52-летнего Касселя прорекламировала Украину в своем Instagram. Фото

24-летняя известная модель, супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки снялась для украинского журнала L’Officiel. Знаменитость позировала на обложке глянца в образе от модельера Жан-Поль Готье и японского бренда Sacai.

Соответствующие фото она разместила на личной странице в Instagram, прорекламировав, таким образом, Украину. Также снимки опубликовали на официальном аккаунте L’Officiel Ukraine (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Спасибо L’Officiel Ukraine", – лаконично написала Тина Кунаки.

"Встречайте! Ноябрьская обложка L’Officiel Ukraine", – написали под постом в аккаунте журнала.

Видео дня

Отметим, что Тина позировала в аутфите от модельера Жан-Поль Готье и бренда Sacai, а ее образ завершали аксессуары в виде колец от Cartier.

Кунаки предстала перед камерами в синем цвете волос, в прозрачной кофте с принтом и черных кожаных ботинках. Тина сделал нюдовый макияж.

Как отметили в редакции издания, это новое амплуа для модели, ведь практически всегда она выбирала женственные и элегантные. Теперь зрителям открылась другая, дерзкая сторона знаменитости.

"Этот настрой передается в съемке: от уверенных поз и взгляда, бросающего вызов, до свободных фасонов и четких линий в одежде", – описали в редакции L’Officiel Ukraine.

Коротко о знаменитости:

Тина Кунаки – популярная французская модель итальяно-африканского происхождения, родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). В 2018 году вышла замуж за актера Венсана Касселя, который прожил 18 лет в браке с кинодивой Моникой Беллуччи. Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибице. Разница в их возрасте 31 год. Теперь пара воспитывает дочь Амазонию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кунаки весной 2021 года приезжала в Украину для съемок в рекламе. Она показала несколько фото и видео с бэкстейджа съемок. Украинцы тепло встретили звезду, написав ей массу комплиментов.