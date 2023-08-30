Ведущий Слава Демин рассказал, из-за чего Ирина Билык на него обиделась: нет хитов

Популярный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин рассказал, что на него обиделась звезда отечественной эстрады Ирина Билык. По словам шоумена, это произошло после его интервью с продюсером Юрием Никитиным, который не только продюсировал артистку, но и восемь лет прожил с ней в гражданском браке.

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Билык была первой певицей, с которой работал Никитин. Почему общение Демина с ним обидело народную артистку Украины, ведущий рассказал в новом видео на собственном YouTube-канале.

Первых успехов, включая продажу полумиллиона копий легендарного альбома "Фарби" в 1997 году, Билык и Никитин достигли уже в статусе пары.

В интервью Демин поинтересовался у продюсера, почему после расставания с ним у артистки якобы больше не было хитов.

"Ее это оскорбило. Но моя работа – задать острый вопрос гостю, чтобы интервью было интересное, а не просто какое-то скучное и ни о чем", – прокомментировал Демин.

Он также подчеркнул, что "отсутствие хитов у Билык" после разрыва с Никитиным – это исключительно его мнение, на которое он имеет право, но не навязывает его зрителям.

Отметим, звезды расстались как пара на пике популярности певицы. Как позже рассказывал Никитин, он хотел полностью посвятить себя шоу-бизнесу, а Билык уже мечтала о семье и детях. После расставания музыканты еще продолжали работать вместе, но уже тогда оба понимали, что их профессиональные пути скоро разойдутся. Так и произошло в 1998 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Демин также поругался с главным героем 12-го сезона шоу "Холостяк" Алексом Топольским. Мужчины дружили с юных лет, однако после многолетней дружбы полностью разорвали связи. В чем причина – узнайте в нашем материале.

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