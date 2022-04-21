Ведущий программы 'Сто к одному' выступил против войны в Украине и попросил прощения у зрителей

Ведущий российской телепередачи "100 к 1" Александр Гуревич выступил против войны в Украине, назвав ее "трагедией". Он также извинился перед зрителями за то, что в эфир пропагандистской "России-1" до сих пор выходят новые выпуски развлекательного шоу, заверив, что они были сняты до 24 февраля.

Такой комментарий появился под выпуском от 5 марта 2022 года на YouTube, сообщает Medialeaks. Интересно, что после антивоенного призыва редакторы удалили все видео с канала телепередачи, поэтому прочесть комментарий сейчас невозможно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщении Гуревич рассказал о родственниках из Одессы и отметил, что считает безнравственным шутить и развлекаться "на фоне огромной трагедии".

Видео дня

"У нашей семьи есть и украинские корни. Моя теща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А ее бабушка – рядом, на Сумской… Тещи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки?" – говорится в комментарии.

Телеведущий раскритиковал россиян, игнорирующих войну в Украине, и извинился перед теми поклонниками, которые, как и он, считают показ "100 к 1" неуместным в это время.

"Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Думаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе", – написал он.

Шоумен заверил, что все эфиры, которые продолжают показывать на "России-1", были записаны заранее, а сейчас он не участвует в съемках.

"Взрывы снарядов, человеческие жертвы, люди, бросающие дома и убегающие от обстрелов... Я извиняюсь перед всеми, для кого веселье нашей передачи, как и мне, кажется в эти дни совершенно неуместным", – добавил артист.

Российские журналисты выяснили, что после антивоенных призывов Александр Гуревич уволился из "России-1", а из-за поддержки ведущего зрителями редакторам пришлось удалить все видео с официального канала "100 к 1".

Напомним, что цель телепередачи состоит в том, чтобы угадать самые распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы. Каждый игрок должен высказать свое мнение, предложить версию, но победа (или поражение) достается всей команде в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин, осудивший войну и уехавший из РФ, пожаловался на "заказуху Кремля". Певец раскрыл, что пропагандисты получили задачу – очернить его имя из-за антивоенных призывов.