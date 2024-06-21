Ведущий ICTV Григорий Герман признался, имеет ли бронь от мобилизации и в каком случае пойдет на фронт

Украинский ведущий Григорий Герман, который вел шоу "Ранок з Україною", "Свекруха та невістка", "Таксі" и другие, имел бронь от мобилизации как работник телеканала ICTV. Изменилось ли что-то, он не знает, но готов сменить профессию, если "так будет нужно стране".

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Об этом телезвезда рассказал в интервью Алине Доротюк, которая пришла в бывшему коллеге домой. О броне Григорий Герман говорит открыто, ведь считает, что в обществе не нужно замалчивать эту тему.

Мобилизацию он назвал "абсолютной необходимостью для государства". Медийщик рассматривает возможность встать в защиту Украины, если будет более полезным на передовой.

"У меня было бронирование. Что сейчас, я, честно говоря, не знаю. Мои документы лежат на канале. Юристы, насколько я понимаю, сейчас занимаются процессом перебронирования. На данный момент я не знаю, что там. Но данные я обязательно обновлю", – сказал ведущий.

Он заверил, что пройдет военно-врачебную комиссию, если это потребуется, и даже не будет прятаться от службы в армии.

"Посмотрим. Если страна поймет, что я нужен ей как человек, который делает пропагандистский продукт, то буду продолжать дальше. Если страна поймет, что я ей нужен в каком-то другом состоянии – окей, будет другое состояние", – добавил Герман.

Он считает, что вопросы мобилизации, бронирования и другие нужно поднимать чаще и со всеми, чтобы у украинцев было доверие друг к другу.

"Чем больше государство будет разговаривать с гражданами по поводу необходимости мобилизации, как она будет идти, какие есть возможности, какие есть вопросы, тем будет проще жить всем в этом государстве. Рашисты пытаются играть на том, что не обсуждают в обществе", – пояснил телевизионщик.

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