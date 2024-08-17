Ведущий Буше, снявший видео о 'блогерском фронте', прокомментировал скандал и признал вину

Популярный украинский ведущий и актер Богдан Шелудяк, известный также под псевдонимом Буше, впервые вышел на связь после громкого скандала с видео о "блогерском фронте". Артист признал вину и назвал ролик, которого уже нет в доступе, "кринжом".

Видео дня

Буше заверил, что видео, которое было задумано как социальное, удалили по его просьбе. Соответствующий пост появился в Instagram украинца.

"Это был действительно кринж. По моей просьбе видео удалено. Здесь остается только ссылка на поддержку тех, чья работа действительно самая важная", – объяснил Буше.

Напомним, на днях в сети появился ролик с участием блогера и военного, где первого восхваляли за "тяжелую работу".

"Я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень многое для нашей общей цели – победы", – сказал ветеран на видео, а Буше добавил: "Каждый должен быть на своем месте".

В сети ролик высмеяли из-за неактуальности поднятой проблемы. Военные не удержались от сарказма, а гражданские украинцы беспощадно раскритиковали авторов.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Богдана Буше диагностировали редкий синдром Гийена-Барре. Эту болезнь обнаруживают в 1 случае из 100 тысяч, и из-за нее звезде сериала "Киев днем и ночью" сложно ходить и говорить.

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