"После такого дорога в ад". Шокированные украинские звезды массово публикуют кадры зверств россиян в Буче и Ирпене

Вооруженным силам Украины удалось освободить из-под оккупации всю Киевскую область. Некоторые города с 24 февраля находились в окружении российских военных. Захватчики совершали зверства с украинцами: пытали, убивали, расстреливали, насиловали женщин и мучили детей.

Жуткие кадры разлетелись по сети и звезды публикуют их на своих страницах, чтобы привлечь внимание всего мира. Знаменитости с ужасом описывают пытки гражданского населения и уверяют, что Украина никогда не простит оккупантов.

Игорь Кондратюк не показал фото замученных земляков из уважения к ним. Продюсер написал, что ужасные кадры массовых захоронений, зверски убитых жителей Бучи, Ирпеня и Мотыжина сделали всех украинцев "русофобами".

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"Это будет единственным, чего добьется Россия в этой войне! Московия поступала с украинцами так всегда!" – упомянул Кондратюк.

Телеведущая Стася Ровинская призвала россиян остановить войну. Ее мама Снежана Егорова поддерживала президента РФ Владимира Путина. "Это невозможно простить. Как вы можете молчать?" – возмутилась Ровинская.

Александр Роднянский вспомнил, что в братских могилах были найдены похороненными 280 человек, но там были не все убитые. Трупы лежали на улице и на тротуарах. Режиссер в очередной раз обратился к россиянам, которые молчат. "Молчание сегодня – поддержка войны и ужасающих преступлений", – написал Роднянский.

Наталья Могилевская показала фотографии Бучи после освобождения. "Я не могу проснуться от этого страшного сна. Нелюди, твари непрошенные. Эти мрази должны понести законное наказание за совершенное", – пишет украинская певица.

Ольга Сумская показала разрушенные кадры домов в Буче и Ирпене, где российские военные расстреливали женщин и девушек, а затем ездили по бездыханным телам на танках.

"Пусть весь мир знает, какая Россия жестокая, какая война с Украиной кровавая, нет смерти оправдания, всем, кто молчит – нет прощения", – написал украинский певец Потап о жутких фотографиях в Киевской области.

"Буча... Тому, что открылось нашим глазам – нет прощения. В любом уголке мира, за это будет месть. Всем, кто говорит, что виноват только Путин, тыкайте в морду эти фото. Сохраните их, чтобы когда мы выиграем войну, не совершить ошибку и не забыть", – обратился к украинцам Тарас Тополя, который является лидером группы "Антитіла".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские звезды "присоединились" к Андрею Хливнюку и хором спели "Ой у лузі червона калина".

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