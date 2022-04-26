Ведущая Инна Москвина показала свой дом в Ирпене после прихода 'асвабадителей'. Фото

Ведущая общенационального информационного марафона "Единые новости" Инна Москвина показала, что с ее домом в Ирпене сделали российские фашисты. В первый день полномасштабной войны прямо во дворе звезду застали мощные взрывы, а последующие атаки повредили фасад и окна.

По этой причине она с детьми не осталась вблизи столицы, а уехала в западные регионы Украины. Фотографиями и историей эвакуации телеведущая поделилась с "Суспільним" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам собеседницы журналистов, 24 февраля в 4:30 во внутренних чатах между телеведущими посыпались сообщения о взрывах почти из каждого региона страны. Инна Москвина сразу позвонила подруге, с которой они заранее договорились, куда будут увозить детей в случае нападения РФ на Киев.

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"Сначала подруга с детьми и котом ехала из Киева в Ирпень более 2,5 часов. Когда приехали, покормили детей, а потом вышли с ней во внутренний маленький дворик. Была такая тишина и покой. Мы еще подумали, не переночевать ли в Ирпене. И через секунд десять раздался взрыв. Очень близко", – сказала знаменитость.

В тот же день семьи отправились в безопасное место, а их дом, где еще не закончились ремонты работы, попал под обстрелы оккупантов.

"Планировала установить сантехнику в отремонтированной ванной, на которую годами не хватало денег. У нас с детьми пол дома в Ирпене. Сантехника так и осталась в коробках на первом этаже", – вспомнила она.

После прихода "асвабадителей" во дворе до сих пор остались валяться обломки фасада и стекло. На фото можно увидеть выбитые окна, разрушенный забор и другие декоративные элементы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что шеф-редактор "Орла и Решки" Маша Суша также поделилась фотографиями своего разрушенного дома в Ирпене. По ее словам, россияне "изнасиловали дом, об*ссали, растерли г*вно по полу" и поломали то, что не удалось вынести.