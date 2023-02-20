''Вечером 23 февраля'': Шон Пенн рассказал о знакомстве с Зеленским и ответил, почему ему стыдно за ''Оскар''

Всемирно известный голливудский актер Шон Пенн вспомнил о своей первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась вечером 23 февраля 2022 года – за несколько часов до полномасштабного вторжения России. Кинозвезда находился в Киеве, поскольку планировал снять документальный фильм о комедийном актере и продюсере, который стал лидером государства. Так и получилось, что все взрывы ранним утром 24 февраля Пенн слышал собственными ушами.

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Документальная кинолента все-таки была отснята. Правда, она приобрела совершенно другой окрас в связи с тем, что всю Украину охватила жестокая и разрушительная война. Подробнее о фильме, общении с Зеленским, а также стыде за Американскую киноакадемию Шон Пенн рассказал в интервью Deadline.

Для съемок ленты об украинском президенте кинодеятель прибыл в Киев вместе со своим коллегой Аароном Кауфманом.

"Наша первая встреча состоялась 23 февраля, потом мы вернулись в гостиницу, и в ту ночь полетели ракеты. И если накануне мы видели главу государства в костюме, то в следующий раз, когда мы его увидели, он был в камуфляже. А его страна была в состоянии войны. В фильме он говорит, что родился для этого момента. Мне рассказали, что американцы предлагали ему эвакуироваться, но после нескольких минут разговора нам стало ясно, что он никуда не собирался", – поделился Пенн.

Актер ставит знакомство с Зеленским на второе место по значимости среди других встреч. На первом – только "знакомство" с детьми после их рождения.

"Ощущение великого мужественного человеческого сердца было в тот день с этим человеком. Нет угрозы, которая пугала Зеленского или украинцев", – прокомментировал звезда "Таинственной реки" и "Харви Милк".

Отметим, премьера фильма о войне в Украине, который получил название "Суперсила", состоялась на 73-м Берлинском кинофестивале. Работу в зале Берлинале-2023, где собралось более двух тысяч человек, встретили продолжительными громкими овациями.

Однако у некоторых журналистов возник вопрос, почему авторы картины решили не высветлять точку зрения второй стороны, то есть страны-агрессора Росси.

Пенн резко ответил: "Нам сразу было понятно, что мы не собираемся позволить нашему фильму стать трибуной для прозрачного обмана, а это именно то, что мог предложить Путин. Нам было бы лучше разговаривать со стеной. Путин уже сказал слишком много".

Также вспомнили в интервью поступок актера, когда тот привез в Украину свой "Оскар" и решил отдать престижную статуэтку Зеленскому.

По словам звезды, ему было стыдно за Американскую киноакадемию, которая на церемонии вручения премии "Оскар" в прошлом году осознанно сместила акцент на "позорную" драку Уилла Смита и Криса Рока, вместо того, чтобы дать слово Зеленскому, использовав свою мощную площадку для освещение темы террористической войны в Украине.

"Это их потеря", – подчеркнул Шон Пенн.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время одного из своих визитов в Украину Шон Пенн надел берцы от украинского бренда. На встречу с Владимиром Зеленским артист пришел в обуви с надписью "Слава Україні".