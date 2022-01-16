Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей: банда сымитировала ДТП

Супруга погибшего российского певца и композитора Александра Градского, модель и актриса родом из Киева Марина Коташенко стала жертвой вооруженного нападения и ограбления. Сегодня, 16 января, злоумышленники остановили 40-летнюю женщину на трассе в Подмосковье, сымитировав ДТП, а затем заставили ехать домой за деньгами.

Бандитам вдова народного артиста России отдала порядка 100 млн рублей (37 млн гривен). Издание 5-tv.ru сообщает, что Коташенко обратилась к правоохранителям лишь вечером, хотя инцидент произошел около 12:00.

По предварительным данным, трое мужчин сымитировали на трассе в Наро-Фоминске аварию. Когда Марина остановилась, преступники подсели к ней в автомобиль. Угрожая оружием, они заставили женщину вернуться домой в деревню Мишуткино и отдать наличные деньги, которые хранятся в жилье.

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Получив желаемую сумму, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Полиция выясняет детали и обстоятельства случившегося. Подозреваемых разыскивают.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Известному музыканту было 72 года. Церемония прощания состоялась 1 декабря в театре "Градский холл". Причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Он скончался в больнице, куда его доставили без сознания. Как сообщили врачи, положительной динамики у артиста не наблюдалось.

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