Вдова Навального 'наехала' на российских артистов, ставших марионетками Кремля

Российская "оппозиционерка" и жена политзаключенного Алексея Навального, Юлия Навальная, возмутилась из-за безответственности артистов, молчащих о войне и не агитирующих против диктатора Владимира Путина. Больше всего ей "стыдно" за тех, кто в своем творчестве поддерживает вооруженную агрессию, таких как Таисия Повалий, SHAMAN, Олег Газманов и так далее.

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Она заявила в интервью россиянам, что артисты несут ответственность за войну, потому что являются лидерами мнений и имеют огромную фан-базу. В свою очередь Навальная создает образ божества, которая против войны, но за процветание РФ.

"Я хочу напомнить, что есть очень много артистов. Они несут ответственность, потому что являются лидерами общественного мнения. У них есть фанаты, у них есть люди, которые любят их песни, которые любят их фильмы... Эти люди полагаются на них, на их мнение. Люди, которые продолжают разжигать войну и говорить, что это нормально, разумеется, они ответственны, потому что такие артисты, которые, допустим, на виду, несут ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые к ним прислушиваются, которые их любят за хорошие песни", – "наехала" она на марионеток Кремля.

"Оппозиционерка" считает, что вторжение России в Украину – это только амбиции Путина, а не всего народа. Во время интервью Навальная заявила, что диктатор должен проиграть войну и тогда воцарится мир. В ответ она услышала обвинение, что якобы желает поражение своей родине.

"Конечно, нет! Потому что твой вопрос звучит так, будто Владимир Путин – моя страна. Но Владимир Путин – не моя страна. Это человек, который захватил мою страну, которая держится почти 25 лет за власть. Она держится разными способами. Это не значит, что я желаю поражения своей стране", – попыталась оправдаться Навальная.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Лиссабоне украинские активисты провели акцию протеста, во время которой сорвали выступление Юлии Навальной. В это время на сцене активисты включили сигнал воздушной тревоги.

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