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Вдова Навального "наехала" на российских артистов, ставших марионетками Кремля

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Вдова Навального 'наехала' на российских артистов, ставших марионетками Кремля

Российская "оппозиционерка" и жена политзаключенного Алексея Навального, Юлия Навальная, возмутилась из-за безответственности артистов, молчащих о войне и не агитирующих против диктатора Владимира Путина. Больше всего ей "стыдно" за тех, кто в своем творчестве поддерживает вооруженную агрессию, таких как Таисия Повалий, SHAMAN, Олег Газманов и так далее.

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Она заявила в интервью россиянам, что артисты несут ответственность за войну, потому что являются лидерами мнений и имеют огромную фан-базу. В свою очередь Навальная создает образ божества, которая против войны, но за процветание РФ.

Вдова Навального "наехала" на российских артистов, ставших марионетками Кремля

"Я хочу напомнить, что есть очень много артистов. Они несут ответственность, потому что являются лидерами общественного мнения. У них есть фанаты, у них есть люди, которые любят их песни, которые любят их фильмы... Эти люди полагаются на них, на их мнение. Люди, которые продолжают разжигать войну и говорить, что это нормально, разумеется, они ответственны, потому что такие артисты, которые, допустим, на виду, несут ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые к ним прислушиваются, которые их любят за хорошие песни", – "наехала" она на марионеток Кремля.

"Оппозиционерка" считает, что вторжение России в Украину – это только амбиции Путина, а не всего народа. Во время интервью Навальная заявила, что диктатор должен проиграть войну и тогда воцарится мир. В ответ она услышала обвинение, что якобы желает поражение своей родине.

Вдова Навального "наехала" на российских артистов, ставших марионетками Кремля

"Конечно, нет! Потому что твой вопрос звучит так, будто Владимир Путин – моя страна. Но Владимир Путин – не моя страна. Это человек, который захватил мою страну, которая держится почти 25 лет за власть. Она держится разными способами. Это не значит, что я желаю поражения своей стране", – попыталась оправдаться Навальная.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Лиссабоне украинские активисты провели акцию протеста, во время которой сорвали выступление Юлии Навальной. В это время на сцене активисты включили сигнал воздушной тревоги.

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