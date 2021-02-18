Вдова Кернеса нарядила его собаку в "священника". Видео

Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала забавный ролик, на котором собака политика позировала в наряде "священника".

Так, женщина приодела питомца в черную накидку с белыми воланами и красными пуговицами. Образ дополнила высокая твердая шапка. Соответствующее видео Оксана опубликовала в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, чтомэр Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря 2020 года, так и не оправившись от последствий коронавируса. Политик обожал животных – у него даже был свой питомник с разнообразными породами собак.

Как сообщал OBOZREVATEL: