Вдова Кернеса нарядила его собаку в "священника". Видео
Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала забавный ролик, на котором собака политика позировала в наряде "священника".
Так, женщина приодела питомца в черную накидку с белыми воланами и красными пуговицами. Образ дополнила высокая твердая шапка. Соответствующее видео Оксана опубликовала в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Напомним, чтомэр Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря 2020 года, так и не оправившись от последствий коронавируса. Политик обожал животных – у него даже был свой питомник с разнообразными породами собак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кернес лечился от последствий коронавируса в клинике "Шарите" в Берлине. Политика отправили в Германию 17 сентября, после того, как он впал в кому.
11 декабря состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось – у него полностью отказала вторая почка, и врачам пришлось подключить больного к аппарату гемодиализа.
17 декабря родные и друзья Кернеса сообщили о его смерти.
Кернеса похоронили в Харькове на центральной аллее кладбища №2.