Васянович – о своем фильме в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля: событие всей жизни

Известный украинский режиссер Валентин Васянович, фильм "Відблиск" которого попал на Венецианский кинофестиваль, заявил, что для него это событие всей его жизни. По словам Валентина, "участвовать в конкурсе – большая честь".

По его мнению, участие в Венеции чрезвычайно важное для будущего фестивальной жизни фильма и увеличения аудитории. Об этом Васянович сообщил эксклюзивно для OBOZREVATEL.

"Мировая премьера на кинофестивале класса "А" – это невероятная возможность продвижения фильма на весь мир. Это концентрация мощного медиаресурса, который гарантированно будет ретранслировать месседжи, заложенные в фильм широкой международной аудитории", – сказал режиссер.

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Он отметил, что после успеха в 2019 году в программе "Горизонты" венецианского фестиваля, это событие накладывает ответственность на автора создать следующее не менее качественное произведение. Режиссер сообщил, что это важно, так как за ним уже следит "большое количество кинопрофессионалов, критиков и фестивальных отборщиков, для которых значимы вектор и динамика развития".

"Поэтому для меня участвовать в главном конкурсе Венеции, среди режиссеров, которыми ты восхищался и фильмы которых ждал, большая честь", – рассказал Васянович.

Кроме того, толчком к созданию фильма "Відблиск" была травматическая ситуация Васяновича и общение с его 8-летней дочерью на темы жизни и смерти, души и тела.

"Я пытался объяснить эти важные вещи в первую очередь для себя, но на уровне понимания ребенка. Этот опыт впоследствии трансформировался в игровую историю, в которую я добавил важную проблематику. Этот фильм, как и "Атлантида", также коснулся темы войны, потому что для меня эта тема до сих пор является актуальной", – добавил режиссер.

Васянович подчеркнул, фильм "Відблиск" должен показать, что в 21 веке во время военных действий "враг применяет нечеловеческие пытки к военнопленным и создает концентрационные лагеря на захваченной территории Украины". Также кинолента показывает, насколько "трудно человеку пройти этот ад, вернуться домой и выжить в мирной жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский фильм "Атлантида", который был выдвинут на "Оскар", попал в список престижной премии BAFTA в 12-ти номинациях. Режиссер киноленты – Валентин Васянович.