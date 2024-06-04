Василий Шкляр спрогнозировал, когда закончится война, и поразил историей о том, как Украине помогают высшие силы

Известный украинский писатель Василий Шкляр, который часто бывает с выступлениями на фронте, предположил, когда в Украине закончится война. А также вспомнил истории, как сама природа помогает нашим военным.

По словам Василия Шкляра, в войне мы должны полагаться только на свои силы, но не забывать, что сейчас очень зависимы от союзников. Об этом Шкляр рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Меня часто такое спрашивают, когда война закончится, – говорит Василий Шкляр. – Но мне кажется, что никто, даже самые уважаемые мольфары, не ответят на это. К сожалению, мы зависимы от очень многих факторов. Особенно – от внешних. С одной стороны, очень хорошо, что у нас есть союзники. Пожалуй, впервые в истории. Они действительно многим помогают, но мы от них очень зависимы. К сожалению, мы не самодостаточны в выработке наших военных ресурсов – оружия и т.д. Мы не можем полагаться только на собственные силы. Хотя наши силы – это главное, на что мы можем полагаться. А прогнозировать что-либо на будущее трудно. Можно сказать только общеизвестную фразу, что эта война закончится до конца тогда, когда будет уничтожена московская империя. Чего мы все яростно стремимся".

Писатель часто бывает на фронте и подтверждает информацию о том, что порой военные сталкиваются с удивительными историями, когда кажется, что сама природа и высшие силы помогают им.

"Прежде всего хочу сказать, что мистика – это в традициях украинского воинства, – говорит Шкляр. – Нам было еще присуще такое явление как характерничество. Мы знаем еще среди запорожских казаков воинов-характерников, которым приписывалось владение магическими силами. Характерниками считались и некоторые исторические личности, такие как Иван Сирко, который, по легенде, мог перекинуться на волка. А казаки могли переплыть Днепр на войлочном коврике".

"Все это, конечно, преувеличение, но мифы должны существовать в нашей культуре, в нашей истории, как это у всех народов. Однако, несмотря на все выдумки и домыслы, мы знаем, что были воины, обладавшие особыми способностями. Их вышкаливали в спецподразделениях. Это, по-теперешнему говоря, был спецназ. Они умели, несмотря на все трагедии, воевать весело, с выдумкой. И вот такой паренек есть в моей книге "Черное солнце", посвященной бойцам "Азова", – добавляет писатель.

"Интересно, что впоследствии его история имела продолжение, – продолжает Шкляр. – Когда произошла трагедия в Оленовке, где в бараке оккупанты сожгли наших пленных, мне позвонил по телефону один товарищ, который сообщил, что мой герой погиб. А потом снова зазвонил телефон – и засветилось имя этого парня. Я взял трубку трясущейся рукой, думал, звонят за советом или просьбой о помощи родственники. Но включаю телефон и слышу его голос: "Я вышел из того ада. Вы же знаете, что я характерник". Вот такие истории счастливы. Сейчас он снова на линии столкновения – воюет".

Полное интервью с писателем Василием Шкляром читайте здесь.

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