''Вас клонировали?'': Alyona Alyona зажгла на сцене Тель-Авива с победительницей Евровидения-2018. Видео

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona дала благотворительный концерт в Тель-Авиве. Во время выступления к ней присоединились израильская певица, победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай. Зрителей поразила схожесть двух артисток.

Видео дня

А сама Нетта покорила исполнением одного из хитов Alyona Alyona на украинском языке. Видео с концерта украинская звезда разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, израильская артистка на отлично справилась с украинским текстом зажигательного трека "Пушка". Возможно, в дальнейшем фанов ожидает совместная музыкальная работа двух исполнительниц. По крайней мере, на это намекнула сама Alyona Alyona.

"Раскачали сцену в Тель-Авиве вместе с Неттой. Хотите, чтобы ми записали фит? Как вам Нетта на украинском?" – написала под видео рэперша.

В комментариях зрители делились своим восторгом от яркого дуэта артисток. Не могли они проигнорировать тот факт, что украинка и израильтянка невероятно похожи между собой, особенно на опубликованном ролике.

"Вас клонировали?", "Кто тоже не сразу понял, кто из них Alyona Alyonа, а кто Нетта?", "Так вот почему Alyona Alyona – вас все это время было две?", – юморили комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Alyona Alyona намекнула, что ее сердце занято. Певица подняла важную тему любви к себе и обратилась к бойфренду со словами благодарности за то, что он учит ее этому.

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