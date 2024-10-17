'Варвары и дикари': Антон Мухарский на фоне отмененного тура в Польше заговорил о следе ФСБ и 'ползучей оккупации' Россией

Бывший муж пропутинской украинской ведущей Снежаны Егоровой, актер и писатель Антон Мухарский (известный как Орест Лютый) заметил след российской ФСБ в том, что в Польше отменили его запланированный тур. Он отмечает, что организаторов незадолго до выступлений начали запугивать в сети.

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Мухарский отметил, что целью концертного тура было как можно больше денег собрать на помощь украинским военным, которые сейчас на фронте. Но "глубоко возмущенные граждане" сделать это не позволили. Свое раздражение артист выразил в Facebook.

"Кампания по дискредитации концертного тура Ореста Лютого и Антина Мухарского с целью сбора средств в поддержку аэробомберов подразделения "Шалені коти" была молниеносной и прекрасно спланированной. Одномоментный информационный удар по местам проведения концертов (тысячи комментариев на публичных страницах заведений и концертных площадок с угрозами и обещаниями физической расправы над участниками, зрителями и организаторами выступлений). Десятки написанных под копирку писем от "глубоко возмущенных граждан", подключение "популярных блогеров" из среды гастро-индустрии, "народных дружин", "гражданских движений", "патриотически настроенных активистов"... Нам к этому не привыкать. Почерк ФСБ не меняется десятилетиями", – пишет он.

Антин Мухарский отмечает, что все выступления отменили при содействии якобы "польской общины", но одновременно определяет, что без российского следа, особенно ботов, не обошлось. "Мы знаем, что не в "польских общинах" дело. А в ручных ботофермах ФСБ, которые уже захватили польское информационное пространство, всячески навязывая антиукраинскую повестку дня, что фермерам, что ботофермерам, что правым радикалам", – утверждает актер.

Мухарский считает, что помощь Украине от европейских стран разозлила россиян, поэтому они решили "активизировать в Польше радикальные антиукраинские движения". "Украинофобия становится популярным трендом. Говорить на улицах Польши на украинском становится опасно", – предостерег шоумен.

"Все пути деградации ведут в Москву, которая уничтожает всех, кто указывает на ее людоедскую сущность", – добавил он.

В частности, актер эмоционально высказался по поводу россиян и того, что поляки легко поддаются влиянию. Это явление он назвал "ползучей оккупацией Польши".

"Цивилизованные люди и народы живут будущим. Варвары и дикари таскают за собой кости, смерть и руины. Враг у украинцев и поляков один – дикарская и варварская путинская Россия! Сегодня в Польше она победила на маленьком участке огромного фронта. Но эволюционный прогресс не остановить. Когда-то, на первый взгляд, непреодолимая и мощная империя СССР гугупнула за три дня, потому что была царством лжи, преступлений, обнищания и смерти. Верю, что так произойдет и с современной Россией – правопреемницей СССР", – утверждает актер.

Когда он с женой Елизаветой Бельской ездил во Вроцлав, то заметил, что в городе массово звучит русский язык. Знаменитость отмечает, что это происходит и в других населенных пунктах Польши.

"На улицах Вроцлава всюду звучит русский. На площади Рынок, в ресторанах, общественном транспорте, супермаркетах. Мы с Елизаветой были поражены русификацией этого замечательного польского города, который я помню с начала 90-х. На те времена, оккупированные, искаженные совком (Россией) Варшава, Лодзь, Краков, Познань только начинали процессы очеловечивания и десоветизации. Полякам удалось вырваться из лап имперского монстра мирным способом, – вспомнил Антин Мухарский. – Количество русского языка на улицах польских городов вызывает шок. Путин говорил: "Россия там, где звучит русская речь". И сегодня она пышно цветет во Вроцлаве, Варшаве, Лодзе, Познани, Гданьске, призывая войну к вам в дом. Потому что все российское убивает".

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