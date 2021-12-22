Ванессе Паради – 49! Как актриса, которой фанаты желали смерти, стала секс-символом и покорила Джонни Деппа

Успешная актриса, модель и певица Ванесса Паради 22 декабря отмечает день рождения. Ей исполнилось 49 лет. В шоу-бизнесе говорят, что все, к чему она прикасается – становится популярным.

Звезда Голливуда начала карьеру певицы во Франции еще в 14 лет, когда спела песню о таксистах и проститутках. С тех пор ее репутацию очерняли многочисленные скандалы, придуманные сплетни и унижения. Хейтеры даже желали Паради смерти. Несмотря на неидеальную фигуру и критику общества, она смогла стать секс-символом и покорить сердце Джонни Деппа. OBOZREVATEL решил рассказать, как обычная девочка добилась сногсшибательного успеха.

Видео дня

Иммунитет к критике

Ванесса Паради записала песню "Joe le taxi", когда ей было всего 14 лет. Первый сингл молодой звезды вышел в 1987 году и звучал по радиостанциям в 15 странах, а во Франции возглавил национальный хит-парад. В клипе исполнительница была в образе девочки со двора.

Однако на нее посыпался шквал оскорблений, поскольку она поет о таксисте Джо, который заканчивает рабочий день в компании проституток. Еще в юном возрасте у Ванессы появился иммунитет к критике, на которую знаменитость не обращала внимания. Однажды на музыкальном фестивале MIDEM в 1988 году, когда Паради получила награду и начала петь – весь зал свистел и выкрикивал оскорбительные слова. Однако певица не сдалась и исполнила хит до конца.

Первые оголенные сцены в 17 лет

Кинодебют Ванессы состоялся в 1989 году в ленте "Белая свадьба" режиссера Жан-Клода Бриссо. В некоторых эпизодах 17-летняя артистка была полностью обнажена. Паради в юном возрасте уже закрепила за собою статус секс-символа. Но французы еще больше начали ненавидеть актрису и желали смерти.

Хейтеры раскрашивали стены в ее доме в Париже, называли проституткой и унижали семью. Несмотря на это, Ванесса получила национальную французскую награду "Сезар" как лучшая молодая актриса.

Не боится экспериментов

Модельер Карл Лагерфельд хотел омолодить образ Chanel, поэтому пригласил юную звезду сняться в рекламном ролике в 1991 году, пишет Paris Match. Эта съемка сделала ее популярной, о 19-летней музе модного дома узнал весь мир. К тому времени Ванесса уже выпустила два музыкальных альбома.

Паради продолжала и актерскую карьеру. Она снималась со звездами французского кино Жан-Полем Бельмондо, Аленом Делоном и Жераром Депардье. Во Франции о ней знал каждый, потому артистка решила покорять Голливуд. Феноменом ее успеха является то, что она не боится экспериментировать и быстро воплощается в роли то певицы, то модели, то актрисы.

Недостатки считает изюминкой

Щербинка между зубами не помешала Ванессе получить статус секс-символа. Звезда Голливуда могла бы исправить эту особенность, но считает яркую улыбку своей изюминкой.

Образ Паради запоминающий, потому что она не похожа ни на кого. У актрисы стройная фигура, маленькая грудь, низкий рост – 160 сантиметров, выразительные глаза и активная мимика. Кроме этого, Ванесса не колет инъекции красоты и не избавляется от морщин.

Харизма завоевала сердце Джонни Деппа

Несмотря на нестандартную внешность, Ванесса доказала, что девушки способны любить себя такими, какие есть. Сокрушительной харизмой и умением общаться с мужчинами артистка покорила сердце главного секс-символа Голливуда – Джонни Деппа. Их дружба началась во время съемок фильма "Девятые ворота", и уже через три месяца возлюбленная порадовала актера известием о беременности.

Они почти 15 лет жили вместе, но свой брак официально так и не зарегистрировали. До встречи с актрисой Джонни вел разгульный образ жизни, а радость ему доставляла только выпивка и вечеринки. Он вспоминал, что Ванесса помогла ему выбраться из "тумана". Однако их красивая история закончилась скандальным разрывом из-за измен Деппа. После этого популярность Паради только возросла. Через шесть лет после прошлых отношений в 2018 году она вышла замуж за французского режиссера Самюэля Беншетри.

Ранее OBOZREVATEL писал: