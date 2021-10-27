Найтли, Стюарт, Терон и другие звезды Голливуда с самой маленькой грудью. Фото

Пышное декольте и широкие бедра являются стандартом женской красоты и сексуальности по голливудским меркам. Поэтому часто знаменитости зачастую ложатся под нож хирурга, чтобы добавить объема груди и попе, а также, чтобы побороть комплексы.

Но некоторые представительницы Голливуда бросили вызов мнимым идеалам и доказали, что прекрасно выглядеть можно и без третьего размера бюста. OBOZREVATEL собрал фото известных актрис и певиц, которые считают маленькую грудь своим большим достоинством.

Кира Найтли

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Актриса Кира Найтли совершенно не комплексует из-за маленького размера груди. Кроме того, Кира запрещает ретушерам на съемках "дорисовывать" ей дополнительный объем в зоне декольте.

Милла Йовович

Актрисе с украинскими корнями Милле Йовович маленький размер груди не помешал стать секс-символом Голливуда. Звезда часто ходит в платьях с глубоким декольте и они прекрасно сидят на худощавой красавице.

Эмма Уотсон

Актриса Эмма Уотсон часто признавалась, что считает свою фигуру неидеальной, однако менять формы с помощью пластики она не хочет. Несмотря на это, голливудские режиссеры и дизайнеры называют ее своей музой.

Кэмерон Диаз

Актриса Кэмерон Диаз в юности комплексовала из-за миниатюрного бюста. Вопреки насмешкам сверстников она доказала, что может быть сексуальной и без имплантов. Диаз не стесняется носить экстравагантные платья с глубоким декольте.

Ванесса Паради

Ванесса Паради всегда гордилась своим декольте. На красных дорожках она шагает исключительно в платьях из полупрозрачного материала или с глубоким вырезом.

Люпита Нионго

Актрису Люпиту Нионго в 2014 году признали самой красивой женщиной планеты. У оскароносной звезды маленький размер груди, однако на светских мероприятиях от ее образа невозможно оторвать взгляд. Стилисты всегда выбирают для знаменитости платья ярких оттенков с V-образным вырезом.

Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт также выбирает эпатажные платья с вырезом для светских мероприятий. Звезда "Сумерек" гордится своей фигурой и не собирается увеличивать грудь.

Натали Портман

У обладательницы премии "Оскар" и нескольких "Золотых глобусов" Натали Портман также маленькая грудь. В повседневной жизни актриса носит объемную оверсайз одежду, а вот на публике не стесняется демонстрировать декольте с помощью обтягивающих платьев, полупрозрачных тканей и глубоких вырезов.

Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон покорила Голливуд своей харизмой и талантом, а не силиконовой грудью. Звезда всегда считала стройную фигуру своим преимуществом. Ложиться под нож пластического хирурга актриса не планирует.

Шакира

Певица Шакира на сцене выступает всегда в откровенных костюмах или топах, хотя ее бюст нельзя назвать пышным. Для зажигательных номеров поп-звезды это преимущество, поскольку большая грудь мешала бы ей танцевать. При этом Шакира неоднократно возглавляла рейтинги самых сексуальных исполнительниц.

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