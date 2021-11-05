Валид Арфуш и Лида Петрова разводятся после 20 лет отношений. Фото пары

Дизайнер Лидия Петрова, жена известно украинского медиаменеджера Валида Арфуша, заявила о том, что супруги разводятся. По ее словам, она узнала об этом из судебного уведомления.

Соответствующее фото документа она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "Живу, не выживаю. Занимаюсь тем, чем занималась. Воспитываю троих детей одна, обеспечиваю себя и детей 24/7. Созидаю. Работаю. И получаю такого рода сообщение", – написала Лидия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В документе указывается, что по факту искового заявления, который был подан Валидом Арфушем 14 сентября, было открыто производство №758/12980/21. Однако решение суда о разводе еще не опубликовали.

Валид пока не давал комментариев на счет развода с Лидией.

К слову, дизайнер уже сообщала, что супруги разводятся. Она публиковала пост в 2019 году в Instagram, однако вскоре его удалила. По слова Валида, тогда они сильно поругались, но речи о разводе не было. Вскоре в феврале прошлого года Валид и Лидия отмечали годовщину – им было 19 лет, но спустя около 8 месяцев, супруги заявили, что их отношения зашли в тупик.

Валид и Лидия прожили 14 лет в гражданском браке, а в сентябре 2015 года официально узаконили свои отношения. Они воспитывают троих детей – Хлое-Адель, Адам и Эмили. Кроме того, у медименеджера есть еще сын и дочь от предыдущего брака.

Коротко о знаменитости:

Валид Арфуш – телевезионный менеджер известный во всем мире, продюсер. Родился в 1971 году в Ливане, в семье профессора и директора школы. Является вице-президентом телеканала Euronews и президентом телеканала HDFashion & LifeStyle. Также он был одним из основателей радиостанции "Супер-Нова" (Super-Nova) и журнала "Папараzzи".

Был женат на Наталье Дементьевой, в отношениях с которой родились сын Карим и дочь Лиза. С 2001 года жил в гражданском браке с Лидой Петровой , с которой воспитывают Эмили (2004), Адама (2012) и Адель-Клоэ (2016).

Интересен тот факт, что Валид побывал в роли актера. Он снялся в роли бандита Артура в фильме "Старики-полковники" в 2006 году.

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