Валерий Харчишин упал со сцены на концерте во Львове, но не прервал выступление. Эпическое видео

Украинский музыкант, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин упал со сцены во время концера во Львове. Конфуз случился прямо во время исполнения песни, но артист не растерялся.

Видео дня

Сейчас с ним все хорошо, о чем свидетельствует продолжение выступления из зрительного зала. Видео разместил сам исполнитель в Instagram.

"После этого выступления мы, особенно Валерий Харчишин, точно знаем, что во Львове всегда поддержат и подставят плечо, когда будешь падать", – подписали видео.

Артист пел трек "Вже не сам", но подошел слишком близко к краю и не удержал равновесие.

К счастью, сцена была невысокой, поэтому певец смог приземлиться на ноги и даже продолжить концерт. Не последнюю роль в этом сыграли фанаты, успевшие подать руку звезде.

Команда "Другої ріки" не делала никаких объявлений о травмах фронтмена, поэтому можно предположить, что он не получил серьезных повреждений.

Добавим, что за последние несколько лет многие звезды вынуждены были почувствовать на себе свободное падение во время концертов. Например, Jerry Heil упала в оркестровую яму.

Через год на ее концерте с высоты упал стендап-комик Тарас Яремий. В руках он держал гитару. В 2023 году на сцене не устояла на ногах певица Злата Огневич, а недавно на Евровидении упала реперка alyona alyona.

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