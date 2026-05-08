Валентина Хамайко впервые призналась, почему скрывала потерю ребенка от мужа-военного

Украинская телеведущая Валентина Хамайко впервые раскрыла, почему в течение длительного времени не рассказывала своему мужу-военнослужащему Андрею Онистрату о замершей беременности. По словам знаменитости, она не хотела причинять любимому еще больше боли, ведь тогда он переживал потерю сына на фронте, а также имела внутренний страх, что просто не получит от него должной поддержки.

Кроме того, в тот сложный период Онистрат приезжал домой очень редко, поэтому Хамайко просто хотела насладиться временем, проведенным вместе. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Долгое время у меня не открывался рот, чтобы об этом сказать. Сказать, чтобы что? Чтобы еще раз сделать больно? Часто такие истории остаются у женщины на всю жизнь. Она не чувствует, что ее поймут, должным образом поддержат, что это вообще кому-то нужно. Я чувствовала себя опустошенной, растерянной. Андрей тогда приезжал периодически, очень редко. Когда муж приезжает после 3-4 месяцев, это активные эмоции, чувства, любовь. Ты не хочешь ни о чем думать. Но это длится 2-3 дня и он уезжает дальше, а ты остаешься со своими эмоциями", – поделилась ведущая.

В 2023-м, защищая Украину от врагов, под Угледаром Донецкой области погиб сын Андрея Онистрата – Остап, а после этого Валентина Хамайко узнала о замершей беременности. Ведущая понимала, что ее муж переживает достаточно боли, поэтому не хотела его еще больше травмировать новостью о потере общего ребенка.

"Я не хотела рассказывать. Это все равно не изменит ситуацию, ни на что не повлияет. Я просто добью сверху. Я не хотела этого. Более того, у нас тяжело складывалось взаимопонимание и общение. Я видела от себя диалог, от него – молчание. Не хотела рассказывать ничего, чтобы услышать в ответ молчание. Оно меня добьет", – рассказала телезвезда.

Долгое время Валентина Хамайко держала на мужа обиду, ведь он не сообщил ей о решении мобилизоваться в 2022 году, хотя у них всегда были очень доверительные отношения. Ведущая призналась, что это серьезно повлияло на их общение, в частности, решение замолчать потерю ребенка.

Однако в конце концов, в 2026 году, незадолго до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Хамайко и Онистрат нашли в себе силы искренне обсудить все, что накопилось внутри: "У нас состоялся очень близкий разговор. Два взрослых человека откровенно разговаривают друг с другом, плачут, признаются в болях, страхах. Тогда я и озвучила это Андрею (речь идет о замершей беременности. – Ред.).

После этого разговора Валентина Хамайко почувствовала, что они с мужем пережили сложный период и начали новую страницу в жизни. Поэтому она обнародовала откровенный пост в Instagram, где рассказала обо всех вызовах и отметила, что они с любимым могут оставаться вместе, даже если каждый из них "эмоционально пустой".

