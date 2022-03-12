Вакарчук – жителям Мариуполя, который находится во вражеской осаде: мы с вами! Мы вас освободим!

Украинский певец и музыкант Святослав Вакарчук обратился к жителям города Мариуполь, которые находится во вражеской осаде, со словами поддержки. Артист заявил, что "украинцы – нация, которая никогда не сдается".

Соответствующее видеообращение появилось на YouTube-канале TopUA. "Всем привет, сейчас, когда я записываю этот ролик, в комнате светло, тепло и целые стены. В десятках городах Украины нет света, нет тепла, нет газа, а кое-где нет целых стен и окон, а люди продолжают находиться там и жить. Более чем полумиллионный Мариуполь уже много дней находится в осаде российских оккупантов. У них очень тяжелые условия, они едва выживают, но они держаться", – сказал Вакарчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Знаменитость отметил, что жители Мариуполя демонстрируют всей Украине и миру, что украинцы способны защищать свою землю до последнего.

"Украинцы – нация, которая никогда не сдается, которая защищает свою землю до последнего. Мы все гордимся тем подвигом, который гражданские и военные демонстрируют в Мариуполе и во многих других городах оккупированных или окруженных российскими оккупантами. Я хочу, чтобы жители Мариуполя знали – мы с вами, мы боремся за вас, мы освободим вас и вместе мы победим. Слава Украине!", – сказал он.

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