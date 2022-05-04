Вакарчук встретился со звездой-воином ВСУ, ставшим для него открытием. Фото

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук посетил Одессу, где встретился со своим коллегой Колей Сергой, который с первых дней войны стал на защиту родины с оружием в руках. Фронтмен группы "Океан Эльзы" признался, что певец из Одессы оказался для него настоящим человеком-открытием.

Совместный снимок со звездой тревел-шоу "Орел и Решка" Вакарчук разместил на личной странице в Instagram. Он поделился, что обсуждал с коллегой-воином квантовую механику на родном языке.

"Коля – для меня человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем! К слову, вчера весь вечер обсуждали квантовую механику. На украинском языке, конечно", – прокомментировал селфи рок-музыкант.

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Очевидно, такая тема для разговора возникла из-за недавнего высказывания советского рокера и журналиста Севы Новгородцева. Он заявил, что не может представить книгу по квантовой физике на украинском языке, несмотря на его милозвучность. Вакарчука эти слова задели и он поставил россиянина на место.

Под совместным фото Коля Серга предложил фанатам поддержать коллегу, который так искренне и так много делает для украинского народа, и написать ему строчки из своих любимых композиций. Знаменитый одессит также признался, что личное знакомство с Вакарчуком произвело на него впечатление.

Поклонники, как можно увидеть под публикацией на странице лидера "Океан Эльзы", послушались Сергу. Они оставляли в комментариях строчки из песен "Обійми", "Я не здамся без бою", "Не твоя війна", "Човен" и многих других легендарных хитов Вакарчука.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Вакарчук записал специальную версию песни "Обійми" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022. Локацией для съемки видео был выбран двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенный российскими бомбардировками.