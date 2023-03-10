Вакарчук встретился с Сенцовым и его новорожденным сыном: поговорили о фронте и бессонных родительских ночах
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с известным режиссером и военнослужащим Олегом Сенцовым. Они успели поговорить о службе, детях и творчестве.
Звезды порадовали поклонников трогательным кадром с новорожденным сыном Сенцова Демьяном в Instagram. Артист пошутил, что в будущем малыш будет играть в футбол с его сыном Иваном, родившимся в 2021 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве, куда приехали всего на несколько дней. Режиссер на передовой сражается с оккупантами, а музыкант почти все время тратит на благотворительные гастроли и концерты перед воинами.
"Олег на пару дней в Киеве. Я на пару дней в Киеве. Слава Богу, смогли пересечься с ним, его женой Вероникой и Демьяном. Успели поговорить обо всем: фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных родительских ночах", – рассказал Святослав Вакарчук.
Артист добавил, что очень любит искренних людей. Такие друзья дарят ему чувство содержательности жизни.
"Вместе к победе. А Демьян пусть растет здоровым и счастливым. Будут когда-нибудь с моим Иваном в футбол играть", – закончил исполнитель.
Кстати, сам певец своего сына и новорожденную дочь не показывал. О семейной жизни звезды почти ничего не известно.
Как писал OBOZREVATEL, Вакарчук признался, что отцовство дало ему дополнительную мотивацию бороться за победу, чтобы малыши росли в свободной и независимой стране. Рождение детей сделало звезду более счастливым и спасло от депрессии.
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