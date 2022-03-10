Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе. Видео

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук спел на улице Приморской в Одессе возле символа города – памятника Дюку де Ришелье. Фронтмен группы "Океан Эльзы" исполнил свой легендарный хит "Човен" про несокрушимый войной дух Украины.

На видео, которое артист опубликовал на личной странице в Instagram, практически не видно памятника – местные власти приказали обложить его мешками с песком, чтобы уберечь от разрушений в случае бомбардировки города. Всего для защиты Де Ришелье использовали 1200 мешков.

Известно, что Вакарчук сейчас ездит по всей Украине, посещает бойцов ВСУ на передовой и добровольцев в теробороне, чтобы поднять их боевой дух.

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В Одессе музыкант встретился с новым руководителем военно-гражданской администрации, полковником Максимом Марченко.

"Когда ты приезжаешь в такие города как Одесса и встречаешься с ее главами, то понимаешь, что Одесса и вся Украина под надежной защитой. Полковник Марченко – легендарный уже для всех военных. Сегодня руководит нашей любимой Одесской областью и передает всем привет", – сообщил артист в своих Instagram-stories.

На улицах Одессы певец сыграл на гитаре и исполнил песню, которая в реалиях войны РФ против Украины для многих стала символом борьбы за свободу.

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена! Розквітай, земле ти моя", – пропел Вакарчук.

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