Вакарчук разорвал отношения с женой: украинцы отреагировали

После того, как стало известно, что известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук разорвал отношения с женой Лялей Фонаревой, в сети начали появляться вероятные причины развода пары. Украинцев ошеломила эта новость, поскольку они не ожидали такого радикального шага от музыканта.

Большинство пользователей сети предположили, что вероятной причиной развода Вакарчука стал карантин из-за пандемии коронавируса и вынужденная необходимость больше времени проводить вдвоем.

Видео дня

А в СМИ появилась информация о том, что якобы у Вакарчука уже несколько месяцев роман с другой женщиной, что послужило расставанию супругов. Как пишет Telegram-канал Культурная прачечная, для жены музыканта был очень непростой и болезненный шаг расстаться с ним.

После того, как Вакарчук публично сообщил в соцсетях о своем намерении развестись с женой, он скрыл возможность видеть и комментировать публикации, что также насторожило многих пользователей сети.

Напомним, Святослав Вакарчук и стилист Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Официально влюбленные поженились в 2015 году. У Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились прекрасные отношения. Более того, Диана работает в команде Вакарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук ответил на несколько интригующих вопросов на тему любви и секса. Так, знаменитость заявил, что "любви все возрасты покорны" и если следующее свидание состоится через полгода, то лучше заняться сексом на первой встрече.