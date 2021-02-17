Вакарчук откровенно рассказал о любви и сексе в блиц-опросе. Видео

Украинский певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ответил на несколько интригующих вопросов от радиоведущей Юлии Карповой.

Так, знаменитость заявил, что "любви все возрасты покорны" и если следующее свидание состоится через полгода, то лучше заняться сексом на первой встрече. Соответствующее видео с блиц-опросом Карпова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

– Встречаться с умным или красивым?

– С умным никогда не поймешь, а с красивым никогда не увидишь.

– Усы или борода?

– Усы.

– Секс на первом свидании или через полгода?

– Ну если следующее свидание через полгода, то лучше на первом.

– Изменил – сказать или промолчать?

– Сказать, что промолчал.

–​​​​​​​ Партнер на 10 лет младше или старше?

– Любви все возрасты покорны. Мне кажется, что любая разница в возрасте не имеет значения.

–​​​​​​​ Секс длинный (часов шесть) или короткий мегабыстрый?

– Тут ведь как, может взлететь, а может и нет. Я думаю, что за шесть часов можно и не один раз.

– Целовать Вакарчука или целоваться с Вакарчуком?

– Я и за одно, и за второе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский провел блиц-опрос с известной певицей Тиной Кароль. Как оказалось, артистка всегда стесняется оголяться на публике.