Вакарчук откровенно рассказал о любви и сексе в блиц-опросе. Видео
Украинский певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ответил на несколько интригующих вопросов от радиоведущей Юлии Карповой.
Так, знаменитость заявил, что "любви все возрасты покорны" и если следующее свидание состоится через полгода, то лучше заняться сексом на первой встрече. Соответствующее видео с блиц-опросом Карпова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).Все вопросы и ответы с блиц-опроса Вакарчука
– Встречаться с умным или красивым?
– С умным никогда не поймешь, а с красивым никогда не увидишь.
– Усы или борода?
– Усы.
– Секс на первом свидании или через полгода?
– Ну если следующее свидание через полгода, то лучше на первом.
– Изменил – сказать или промолчать?
– Сказать, что промолчал.
– Партнер на 10 лет младше или старше?
– Любви все возрасты покорны. Мне кажется, что любая разница в возрасте не имеет значения.
– Секс длинный (часов шесть) или короткий мегабыстрый?
– Тут ведь как, может взлететь, а может и нет. Я думаю, что за шесть часов можно и не один раз.
– Целовать Вакарчука или целоваться с Вакарчуком?
– Я и за одно, и за второе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский провел блиц-опрос с известной певицей Тиной Кароль. Как оказалось, артистка всегда стесняется оголяться на публике.