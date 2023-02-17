В ''Южном парке'' жестко высмеяли принца Гарри и Меган Маркл

В известном американском мультипликационном сериале "Южный парк" жестко высмеяли британских герцогов принца Гарри и Меган Маркл за их "желание уединиться". Именно на чрезмерное внимание прессы и фанатов королевской семьи уже много лет жалуются влюбленные, но в то же время гонятся за инфоповодами и скандалами.

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Так, герцоги часто дают скандальные интервью, сняли целый сериал о своей "трудной" жизни, а недавно принц Гарри выпустил мемуары. Именно показательное желание конфиденциальности стало объектом высмеивания в мультфильме для взрослых, пишут журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По сюжету крайней серии, в которой показали не только главных героев, но и прототип герцогов, супруги приняли участие в шоу "Доброе утро, Канада", куда они пришли, держа в руках плакаты с надписью "Мы хотим уединения. Прекратите смотреть на нас" .

В разговоре с телеведущим, пара подтверждает, что больше всего хочет приватности и ненавидит журналистов, однако не может ответить, почему так упорно привлекает к себе внимание и принимает участие во всех шоу.

"Вы ненавидите журналистов. И теперь вы написали книгу, где изложили подробности жизни членов королевской семьи. То есть вы журналист", – резюмировал ведущий.

Он также упрекнул "Меган Макл" в ее публичной деятельности и создании собственного шоу, заявив, что она лжет о желании быть уединенной.

"К черту Канаду. Мы уходим", – заявил в ответ принц с вьющейся рыжей шевелюрой.

На официальном YouTube-канале сериала также вышел короткий тизер с главным героем Кайлом, который сказал своим друзьям, что устал слушать о королевской паре.

Его лучший друг Стэн ответил: "Послушай, Кайл, нам просто плевать на какого-то глупого принца и его глупую жену".

Ранее OBOZREVATEL писал, что внук Елизаветы II принц Гарри заявил, что его родили в качестве донора органов для принца Уильяма, если с ним что-нибудь произойдет.

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