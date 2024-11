В возрасте 91 года умер продюсер Квинси Джонс, получивший 28 'Грэмми'

Продюсер Квинси Джонс, работавший с Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой и многими другими музыкантами, умер 3 ноября в возрасте 91 года. Его пиарщик Арнольд Робинсон отметил, что он ушел из жизни "мирно", то есть естественной смертью, в своем доме в Бель-Эйр, США.

Робинсон сообщает, что с продюсером в то время была его семья. Об этом пишет информационное агентство Associated Press.

"Сегодня вечером, с полными, но разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о смерти нашего отца и брата Квинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы чествуем большую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого, как он больше никогда не будет", – отметили члены его семьи.

Квинси Джонс за более чем 75 лет музыкальной карьеры получил 28 наград премии "Грэмми" и около 70 номинаций в ней, 2 – в премии "Оскар" и одну – в "Эмми". Он был одним из первых темнокожих людей в США, кому удавалось стать продюсером и процветать в Голливуде. Джонс сделал большой вклад в развитие американского ритм-энд-блюза и музыки в целом. Более того, журнал Time назвал его одним из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века.

Услуги Джонса пользовались спросом среди президентов США и других иностранных лидеров, кинозвезд и музыкантов, филантропов и бизнесменов. Он организовал первую инаугурацию президента Билла Клинтона и продюсировал благотворительный альбом "We Are the World", который приурочили помощи голодающим людям в Африке.

Он также создавал саундтреки более чем к 50 фильмам и телепрограмм. Среди этих песен Heat of the Night, The Color Purple и The Italian Job.

"Моя философия как бизнесмена всегда происходила из тех же корней, что и мое личное кредо: принимать талантливых людей на их собственных условиях и относиться к ним справедливо и с уважением, независимо от того, кто они и откуда", – рассказывал Квинси Джонс в автобиографии.

