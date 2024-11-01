В Беларуси умер украинский композитор Олег Жуков, написавший хит 'Люди встречаются'

В возрасте 87 лет в Беларуси умер украинский композитор и поэт Олег Жуков. Жизнь автора хита "Люди встречаются" оборвалась 31 октября.

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Печальное известие появилось в беларуских медиа. Пока причина кончины культурного деятеля неизвестна.

Олег Жуков родился 1 января 1937 года в украинском городе Днепре (тогда Днепропетровске). Он начал интересоваться творчеством с юного возраста. Когда автор переехал в Донецк, часто пел под сопровождение гитары в небольшом ресторане. Однако начать профессиональную карьеру деятелю культуры удалось только в столице Беларуси Минске. Согласно информации из открытых источников, уроженец Днепра уехал из Украины в 29 лет, чтобы вступить в ансамбль, которым руководил Виктор Синайский.

Карьера Жукова начала стремительно развиваться. Композитор создал более 300 песен, самыми известными из которых стали: "Люди встречаются", "Любовь уходит не прощаясь", "Жизнь играет с нами в прятки", "Не гаснут костры" и другие. Эти работы принесли автору множество наград как на местных, так и на международных фестивалях.

При жизни Олег Жуков успел поработать со многими звездами эстрады. Наиболее удачным было взаимодействие с Юрием Антоновым, предлагавшим уроженцу Украины переехать в Москву, однако композитор остался в Беларуси до конца жизни, поскольку построил там счастливую семью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер поэт и переводчик Аркадий Штипель, вернувшийся в Украину из Москвы перед полномасштабным вторжением РФ.

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