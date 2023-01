В возрасте 45 лет умерла звезда сериала ''Сверхъестественное'' и фильма ''Брюс Всемогущий'' Энни Вершинг

Американская актриса Энни Вершинг, сыгравшая в сериалах "Сверхъестественное" и "24 часа", а также фильме "Брюс Всемогущий", умерла в возрасте 45 лет. Причиной стал рак, который у звезды диагностировали в 2020 году.

Несмотря на серьезный недуг, Вершинг продолжала сниматься в кино. В частности, в сериале "Звёздный путь: Пикар". Об утрате сообщил супруг и коллега актрисы Стивен Фулл, передает Deadline.

У них осталось трое сыновей – Фредди, Арчи и Оззи.

"Сегодня в душе нашей семьи образовалась огромная дыра. Но она (Энни Вершинг – ред.) оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока приключение найдет тебя", – прокомментировал смерть любимой Фулл.

Вершинг известна по ролям в сериалах "Новичок", "24 чaса", "Сверхъестественное" и "Вне времени", а также по фильму "Брюс Всемогущий". Кроме того, знаменитость озвучила и записала движения для героини Тесс в оригинальной игре The Last of Us.

Гейм-директор студии Naughty Dog, разработавшей The Last of Us, Нил Дракман выразил соболезнования семье актрисы.

Он написал в Twitter: "Только что узнал, что умерла моя дорогая подруга Энни Вершинг. Мы потеряли прекрасного артиста и человека. Мое сердце разбито. Всеми мыслями вместе с ее близкими".

