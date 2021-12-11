В цепях и с голым торсом: участники "Холостячки" снялись в брутальной фотосессии
Участники романтичного реалити-шоу "Холостячка-2" приняли участие в брутальной фотосессии, позируя в боксерских перчатках, цепях и с голым торсом. В числе моделей были Дмитрий Шевченко, Андрей Хветкевич, Максим Тарапата, Роман Васильев и Васко Младенов.
Также с ними фотографировался танцор и хореограф Максим Ежов. Кроме того, что мужчины предстали перед камерами в стиле "Бойцовского клуба", они ответили на вопрос, что для них означает фраза "борьба за любовь" для издания JetSetter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Дмитрий Шевченко, который позировал в шортах и с голым торсом, заявил, что для него борьба за любовь – это оставаться самим собой и жить в гармонии.
Андрей Хветкевич сказал, что борьба за любовь – не пытаться быть лучше, чем ты есть. Мужчина фотографировался с голым торсом в одних джинсах, держа в руках штангу.
"Это про то, чтобы показать, насколько ты достоин женщины, с которой хочешь быть", – сказал он.
Максим Тарапата предстал перед камерой в черной майке и джинсах, а его руки были перемотаны бинтом.
"Борьба за любовь — это п****ец, большой п****ец. Но настоящая любовь открывает новые грани и дает столько сил, что становишься непобедимым", – сказал Тарапата.
Роман Васильев отметил, что борьба за любовь – это путь достижения гармонии в душе и сердце. Он позировал в белой майке и с сигаретой, также мужчина сделал вид, будто бреет бороду.
"Я за то, что бороться можно только в постели. А в сердечных делах – только по взаимному желанию", – с юмором сказал он.
Еще один участник "Холостячки" Васко Младенов считает, что борьба за любовь – это иллюзия.
"Бороться можно за трофеи, призы, мечты, справедливость, но нельзя бороться за любовь человека. Им можно только делиться, не дожидаясь ничего вместо этого", – сказал Васко.
А танцор Максим Ежов заявил, что не борется за любовь. По его мнению, она либо есть, либо ее нет.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник "Холостчки-2" Дмитрий Шевченко закрутил роман с девушкой, которая проживает в одном подъезде со Златой Огневич.
Также мы писали о том, что певица Злата Огневич, выбрав Андрея Задворного в финале шоу, заявила, что не понимает, почему поступила именно так. По ее словам, любовь была слепа и не заметила "тревожных звоночков".