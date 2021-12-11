В цепях и с голым торсом: участники 'Холостячки' снялись в брутальной фотосессии

Участники романтичного реалити-шоу "Холостячка-2" приняли участие в брутальной фотосессии, позируя в боксерских перчатках, цепях и с голым торсом. В числе моделей были Дмитрий Шевченко, Андрей Хветкевич, Максим Тарапата, Роман Васильев и Васко Младенов.

Также с ними фотографировался танцор и хореограф Максим Ежов. Кроме того, что мужчины предстали перед камерами в стиле "Бойцовского клуба", они ответили на вопрос, что для них означает фраза "борьба за любовь" для издания JetSetter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Дмитрий Шевченко, который позировал в шортах и с голым торсом, заявил, что для него борьба за любовь – это оставаться самим собой и жить в гармонии.

Андрей Хветкевич сказал, что борьба за любовь – не пытаться быть лучше, чем ты есть. Мужчина фотографировался с голым торсом в одних джинсах, держа в руках штангу.

"Это про то, чтобы показать, насколько ты достоин женщины, с которой хочешь быть", – сказал он.

Максим Тарапата предстал перед камерой в черной майке и джинсах, а его руки были перемотаны бинтом.

"Борьба за любовь — это п****ец, большой п****ец. Но настоящая любовь открывает новые грани и дает столько сил, что становишься непобедимым", – сказал Тарапата.

Роман Васильев отметил, что борьба за любовь – это путь достижения гармонии в душе и сердце. Он позировал в белой майке и с сигаретой, также мужчина сделал вид, будто бреет бороду.

"Я за то, что бороться можно только в постели. А в сердечных делах – только по взаимному желанию", – с юмором сказал он.

Еще один участник "Холостячки" Васко Младенов считает, что борьба за любовь – это иллюзия.

"Бороться можно за трофеи, призы, мечты, справедливость, но нельзя бороться за любовь человека. Им можно только делиться, не дожидаясь ничего вместо этого", – сказал Васко.

А танцор Максим Ежов заявил, что не борется за любовь. По его мнению, она либо есть, либо ее нет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник "Холостчки-2" Дмитрий Шевченко закрутил роман с девушкой, которая проживает в одном подъезде со Златой Огневич.

Также мы писали о том, что певица Злата Огневич, выбрав Андрея Задворного в финале шоу, заявила, что не понимает, почему поступила именно так. По ее словам, любовь была слепа и не заметила "тревожных звоночков".