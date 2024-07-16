В Татарстане имам по телевидению учил мужчин бить своих женщин, а жен – прощать: в стране встали в его защиту

В Татарстане по телевидению показали видео с Тимуром хазратом Камаевым – главой мусульманской общины – учившего мужчин бить своих жен. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) в ответ на хейт призвали "посмотреть подкаст полностью". Однако от этого смысл слов имама не изменился.

Видео дня

Как пишут СМИ, его попросили объяснить фрагмент Корана о "побиении" женщин. Имам трактовал это как потребность в наказании жен, чье поведение кажется мужчинам неправильным.

По версии новоиспеченной "телезвезды", сначала женщинам нужно объяснить, что они "что-то делают неправильно". Следующий шаг – "разделение спального ложа". Мол, так Коран учит наказывать жен за то, что они не угождают своим избранникам.

Как объяснил имам, когда и сон в разных кроватях не заставляет женщину подчиниться воле мужчины, в ход идет физическое наказание, которое якобы не нацелено оставить синяки или нанести травмы. В частности, Тимур Камаев посоветовал использовать мисвак – палочку для чистки зубов – и "бить от локтя".

Физическое наказание является унизительным способом заставить жен поступать так, как хотят их мужья. Такое мнение в массы проталкивал глава мусульманской общины, еще и приговаривая, что для женщины простить насилие – благо.

"Если жена простит, то для нее это будет благом. Если семья сохранится, если в дальнейшем у них хорошая жизнь в семье пойдет, то для нее будет лучшим путем простить своего мужа и дальше красиво жить. Если это продолжается и дальше регулярно, то (нужно – ред.) обратиться к хазрату. Если мужчина постоянно тебя бьет, то это ненормально", – выдал религиозный "знаток".

В ДУМ Татарстана лишь посоветовали возмущенным зрителям посмотреть полную версию подкаста и не терпеть домашнее насилие, а обращаться в полицию или к другим духовным наставникам.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Татарстане чиновники дали советы, как собрать "тревожный чемодан", и опозорились, потому что на фото оказался украинский паспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!