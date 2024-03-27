В США пьяного актера выгнали из самолета из-за отказа сидеть рядом с пассажиром в маске

Американский актер Форри Джей Смит, наиболее известный по сериалу "Эллоустоун" с Кевином Костнером, устроил пьяный дебош в самолете, из-за чего его сняли с рейса. Звезде не понравилось, что пассажир на соседнем сиденье был в медицинской маске, из-за чего он и поднял шум.

Как известно, Форри Джей Смит является антиваксером, то есть выступает против прививок. О случае в самолете рассказало издание The Star.

Источник сообщает, что актер-ковбой записал видео, в котором пожаловался на то, что его высадили из самолета и он оказался в техасском аэропорту.

"Меня только что выгнали из самолета, и где я, к черту, оказался?.. Я сижу в аэропорту уже три часа. Да, я пил, но я не пьян", – заверил Смит.

Впрочем, кажется, актер несколько уменьшил уровень своего алкогольного опьянения, поскольку долго не мог прийти в себя и понять, где он находится и что с ним произошло.

Неизвестно, куда направлялся Смит и с какой авиакомпанией он столкнулся, но обвинил общественность в том, что она не разделяет его "антимасковых" настроений.

"Они выбросили меня из самолета, потому что я пьян. Потому что вы, люди, не хотите встать и рассказать всем, что это за бред (носить маски – ред.)", – выдал актер.

Стоит отметить, что в 2022 году Смит отказался посетить церемонию вручения премии Гильдии киноактеров вместе со своими коллегами по цеху, поскольку для этого нужно было привиться от Covid-19. Актер тогда демонстративно похвастался, что не вакцинирует даже своих собак.

Ранее OBOZ.UA писал о другом актере, которого сняли с самолета из-за пьяного дебоша. Речь о звезде сериала "Стрела" Стивене Аммеле. Он в присутствии других пассажиров громко кричал на свою возлюбленную.

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