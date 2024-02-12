В соблазнительном белье и с сигаретой во рту. Анита Луценко повторила легендарный образ Моники Белуччи

Профессиональная тренер Анита Луценко неожиданно появилась на одной из фотографий в Instagram с сигаретой во рту и полуобнаженной на берегу пляжа. Спортсменка таким эпатажным образом решила рассказать аудитории о вреде курения. Идею для фотографии Луценко позаимствовала из культовых фотографий Моники Белуччи, на которых модель сидит на камнях на побережье моря куря сигарету.

Некоторые комментаторы под постом тренера в Instagram подметили, что она далека от курения и это хорошо заметно со способа, которым Луценко держит сигарету. Спортсменка восприняла это комплиментом, ведь даже переносить аромат табачного дыма не может.

Под фото она разобрала на основе двух стран, США и Британии, насколько опасно привычная для многих вещь – курение и парение: "В США из-за вейпов бьют тревогу, потому что содержание никотина у самых популярных равно содержанию никотина в сигаретах. Что вызывает привыкание у тинейджеров. В Британии вейпы считают гораздо лучшей альтернативой курению и пытаются перевести людей с курения сигарет на вейп, потому что это имеет 80% успех".

Как мы отмечали ранее, Анита Луценко не зря избрала соблазнительный образ. Возможно, полуобнаженным видом она пыталась привлечь внимание большего количества аудитории к проблеме, а сигаретой дать намек, о чем пойдет речь. "Это арт-проявление, которое имело целью подчеркнуть сходство с известным образом Моники", – объяснила свою идею фото спортсменка.

Еще одним образом с сигаретой Моника Белуччи хорошо известна из-за фильма "Малена", из которого один эпизод стал мемом. На нем актриса сидит с сигаретой в окружении мужчин, протягивающих ей зажигалки.

В частности, тренер заявила, что её фото было сделано еще в декабре 2021 года и этим отвергла все возможные клеветы за "отдых во время войны".

Ранее OBOZ.UA писал о том, насколько сильно Анита Луценко любит свое тело. В лицо она ни разу не колола уколы красоты и этим невероятно гордится, а свою грудь вообще называет гордостью.

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