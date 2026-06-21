В скандал втянули украинцев. Героине мема "На донышке" Шуригиной, которая ездила в оккупированный Донецк, грозит 6 лет тюрьмы из-за контента 18+

Российский блогер Диана Шуригина, которая в свое время стала мемом благодаря легендарной фразе "на донышке", оказалась под домашним арестом. Ее обвиняют в распространении порнографических материалов, а максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

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По данным российских медиа, Шуригину, отец которой сейчас находится на фронте против Украины, поместили под домашний арест до 19 июля. Сообщается, что правоохранителей заинтересовали откровенные фото и видео, которые якобы распространялись через закрытые страницы в соцсетях и "платформы с платной подпиской" (вероятно, речь идет об OnlyFans).

Но самое интересное в этой истории – даже не само дело. Россияне решили, как обычно, придать скандалу "украинский след". Основанием для этого послужили слова бывшего бойфренда Шуригиной Святослава Гусева, который заявил, что после их разрыва блогер якобы сотрудничала с каким-то "украинским агентством".

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Правда, никаких доказательств этой версии обнародовано не было. Все упоминания об "украинских менеджерах", "агентстве" или "команде" основаны исключительно на словах бывшего жениха и анонимных сообщениях российских таблоидов. То есть схема знакома: есть скандал – найдется и Украина.

Теперь же российские медиа пытаются объяснить проблемы Шуригиной историями о "загадочных украинских менеджерах". Хотя официально уголовное дело касается именно распространения контента 18+, а не каких-либо международных связей.

Особый шарм этой истории придает тот факт, что сама Шуригина ранее отличилась поездкой в оккупированный Донецк. В 2020 году она вместе с тогдашним парнем посетила территорию так называемой "ДНР" и даже делилась впечатлениями в соцсетях. Больше всего ее тогда поразила не война и не оккупация, а комендантский час. Блогер признавалась, что была шокирована самим фактом его существования.

"Не знаю, потеряли вы нас или нет, но вчера был просто пипец. Мы ехали на такси из одного города в другой. Ночью были какие-то ямы, прорвало сразу два колеса. В тот момент мне говорят, что... Я не знаю, как это сказать. Говорят: "Диана, в этом городе комендантский час. После 11 вечера никуда ходить нельзя". Я просто в шоке. Я не знала, что такое бывает. Денис, оказывается, говорил мне в Москве, что мы едем туда, где комендантский час и могут после 11 вечера задержать на 15 суток. Конечно же, я его в Москве не слушала", – рассказала Шуригина на камеру.

К слову, российские медиа также заявляли, что отец блогера воюет против Украины в составе российских войск. Сам он, по данным пропагандистских ресурсов, якобы даже не знает о проблемах дочери с законом.

Ранее OBOZ.UA писал, что в своё время в скандал с предательницей Ларисой Долиной, которая из-за махинаций лишилась своей роскошной квартиры в центре Москвы, также втягивали "украинских мошенников".

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