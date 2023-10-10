В сети завирусилось видео, где Меган Маркл нарушает королевский протокол

Момент, когда герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушает правила королевского этикета, был снят на камеру и снова завирусился в социальных сетях. Ситуация произошла в 2019 году, после чего загудели все британские таблоиды.

Об этом сообщает издание Mirror. На видео показано, как герцогиня прибыла на мероприятие и выходя из автомобиля, захлопнула дверь своими руками (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). Такое поведение противоречит протоколу, который должен соблюдаться всеми членами королевской семьи.

Видео дня

Видео, опубликованное в TikTok, быстро вызвало интерес интернет-пользователей и собрало немало комментариев. В то время Меган еще официально являлась частью королевской семьи вместе со своим мужем принцем Гарри.

В комментариях вспоминали момент 2019 года. Один из пользователей написал: "Я помню это – газеты писали, что она сама захлопнула дверь машины, что это было неприемлемо, и что ее нужно учить протоколу". Другой добавил: "Я помню, когда она испугалась, что захлопнула дверь собственной машины. Я думал, зачем эти новости... зачем буквально целый отчет?!". "Кто знал, что закрытие двери попадет в газетные заголовки и приведет к протоколу", – написал третий.

В то время жест Меган попал в заголовки газет, поскольку это было ее первое сольное мероприятие после того, как она стала членом королевской семьи. Закрыв собственноручно дверь машины, некоторые похвалили Меган за ее "приземленную" и "скромную" позицию, в то время как другие шутили, что она может уволить кого-то с работы и что она "избегает" королевского этикета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как у сеть выложили фото Меган Маркл в реальной жизни.

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