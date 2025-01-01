В сети всплыло пророческое обращение Пугачевой к россиянам на Новый год, в котором она призвала не воевать. Видео

В сети всплыло пророческое обращение эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая после начала большой войны уехала из РФ и осудила кровавый режим Кремля, к россиянам на Новый год в 1995 году. В праздничной речи звезда призывала строить жизнь не на постоянных войнах, а на комфорте и благополучии.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице одного из российских телеканалов и за несколько дней набрало 256 тысяч лайков и более 1,5 тысячи комментариев. С момента записи ролика прошло 30 лет, однако, к сожалению, слова знаменитости остаются актуальными до сих пор.

"Дорогие друзья, до Нового года остались считанные минуты. Давайте проведем Старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Не известно, какие проблемы принесет нам Новый год. Трудно признаться, но в большинстве случаев мы безграмотны как политически, так и экономически. Плохо представляем ситуацию, которая сложилась на сегодня. К сожалению, многим это играет не руку. Многие этим пользуются. А хотелось бы, ну если не в Новом году, то в будущем, чтобы мы стали хозяевами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на бедности или безнравственности. А жизнь, построенной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется пожелать", – сказала исполнительница.

Однако, к сожалению, россияне не прислушались к мудрым словам Аллы Пугачевой и решили продемонстрировать свои "настоящие лица", начав кровавую войну на территории Украины. Похоже, что они все еще не готовы учиться строить жизнь на высоких моральных ценностях.

Актуальность слов 75-летней певицы заметили и пользователи сети, так что под опубликованным видео появилось немало комментариев.

"Прошло 30 лет, а пожелания Пугачевой так же актуальны!"

"Очень сильные слова, которые сейчас хочется слушать и верить".

"Настолько актуально, что можно каждый год просматривать".

"Она будто в наше время произносит эту речь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что друг Пугачевой показал невиданное ранее фото певицы вблизи и без фотошопа.

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