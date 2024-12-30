Друг Пугачевой показал невиданное ранее фото певицы вблизи и без фотошопа

Друг певицы Аллы Пугачевой, которая после начала полномасштабной войны вместе с семьей уехала из РФ и поддержала украинцев, российский режиссер Кирилл Серебренников показал редкую фотографию с 75-летней звездой. Исполнительница позировала на камеру в повседневном образе без идеальной укладки или макияжа.

Видео дня

Соответствующая фотография появилась на Instagram-странице деятеля культуры. Он обнародовал пост, где подвел итоги этого года и написал: "2024 – приятные моменты. Приятные встречи. Приятные воспоминания".

На фото режиссер вблизи показал примадонну без фильтров и фотошопа. Алла Пугачева предстала перед камерой в светло-голубой джинсовой куртке, а главным аксессуаром стали большие очки с черной оправой.

Можно заметить, что кадр был сделан без дополнительной подготовки, а просто запечатлел один из моментов жизни друзей, ведь они не выглядели безупречно. Пугачева и Серебренников создали забавное фото, позируя на камеру со сладостями.

Стоит отметить, что в последнее время примадонна довольно редко делится своими фотографиями в сети. В большинстве случаев увидеть артистку можно на странице ее мужа, юмориста Максима Галкина. Так, например, недавно он обнародовал трогательный кадр со своей младшей дочерью Елизаветой и женой, которые позировали в одинаковых новогодних нарядах на фоне украшенной елки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Пугачева показалась со старшей дочерью Орбакайте впервые с начала Великой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!