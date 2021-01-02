В сети раскритиковали новогоднее поздравление Могилевской из-за языка

Украинскую певицу Наталью Могилевскую раскритиковали в сети из-за языка в ее новогоднем поздравлении.

Артистка записала ролик, в котором поздравляет украинцев с Новым годом на русском языке. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои, любимые. Я хочу провести этот год с достоинством и благодарностью. Потому что, все испытания, которые нам посылает Господь, они призваны сделать нас лучше и осознанными взрослыми. Понимать, что мы что-то делаем не так. Я очень хочу, в следующий год мы взяли прежде всего с собой: понимание, сознание всех своих ошибок, скромность, взаимопонимание, щедрость, поддержку, любовь, тепло, уважение друг друга. Я хочу, чтобы нам было хорошо и чтобы с первыми весенними лучами пришла любовь, которая будет с нами до конца года. Я хочу пожелать, чтобы прежде всего, в следующем году у нас было здоровье, чтобы эта хворь нас отпустила. Дорогие мои, с Новым годом, с верой, с любовью, и ясным взглядом. Поздравляю вас!" – говорила в ролике Могилевская.

Большинство поклонников под постом Могилевской также поздравили звезду с новогодне-рождественскими праздниками, однако нашлись и те, кто все же раскритиковал видеообращение артистки. Так, пользователи сети обратились к певице на украинском языке и спросили, почему она, как украинская певица, поздравляет народ на русском языке.

"А где, искренняя украинская, речь? Вы разочаровываете все больше и больше... Ужас!", "Это не украинская певица, если приветствует украинский народ на русском языке. Нет уважения в первую очередь к себе, к своему народу", – писали пользователи сети в комментарии под роликом.

Пользователи сети раскритиковали видеопоздравления Могилевской на русском языке. Instagram Натальи Могилевской

Комментарии пользователей сети под постом Могилевской. Instagram Натальи Могилевской

Комментарии пользователей сети под роликом Могилевской. Instagram Натальи Могилевской

К слову, Могилевская пока не отреагировала на критику пользователей сети из-за поздравления с Новым годом на русской языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Могилевской раскритиковали ее новый клип. Певица не смогла молчать и решила ответить хейтерам.