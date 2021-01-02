У мережі розкритикували новорічне привітання Могилевської через мову

Українську співачку Наталю Могилевську розкритикували в мережі через мову в її новорічному привітанні.

Артистка записала ролик, в якому вітає українців із Новим роком російською мовою. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі мої, улюблені. Я хочу провести цей рік із гідністю і вдячністю. Тому що всі випробування, які нам посилає Господь, вони покликані зробити нас кращими і усвідомленими дорослими. Розуміти, що ми щось робимо не так. Я дуже хочу, щоб у наступний рік передусім ми взяли із собою: розуміння, свідомість усіх своїх помилок, скромність, взаєморозуміння, щедрість, підтримку, кохання, тепло, повагу одне до одного. Я хочу, щоб нам було добре і щоб із першими весняними променями прийшло кохання, яке буде з нами до кінця року. Я хочу побажати, щоб насамперед, наступного року в нас було здоров'я, щоб ця хвороба нас відпустила. Дорогі мої, з Новим роком, з вірою, з любов'ю, і ясним поглядом. Вітаю вас!" – говорила в ролику Могилевська.

Більшість шанувальників під постом Могилевської також привітали зірку з новорічно-різдвяними святами, проте знайшлися й ті, хто все ж розкритикував відеозвернення артистки. Так, користувачі мережі звернулися до співачки українською мовою і запитали, чому вона, як українська співачка, вітає народ російською мовою.

"А де, щира українська, мова? Ви розчаровуєте все більше і більше ... Капець!", "Це не українська співачка, якщо вітає український народ російською мовою. Немає поваги насамперед до себе, до свого народу", – писали користувачі мережі в коментарі під роликом.

Користувачі мережі розкритикували відеопривітання Могилевської російською мовою. Instagram Наталії Могилевської

Коментарі користувачів мережі під постом Могилевської. Instagram Наталії Могилевської

Коментарі користувачів мережі під роликом Могилевської. Instagram Наталії Могилевської

До речі, Могилевська поки не відреагувала на критику користувачів мережі через привітання з Новим роком російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Могилевської розкритикували її новий кліп. Співачка не змогла мовчати і вирішила відповісти хейтерам.