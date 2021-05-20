В сети появился первый кадр из фильма о Меган Маркл и принце Гарри: кто сыграет герцогов

В сети опубликовали первый снимок с исполнителями главных ролей в новом фильме о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Так, звездную пару сыграли актеры Джордан Дин из сериала "Каратель" и Сидни Мортон из комедии "Ей это нужно позарез".

Соответствующее фото разместил телеканал Lifetime на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Как известно, кинолента под названием "Harry & Meghan: Escaping the Palace" ("Гарри и Меган: Побег из дворца") станет третьей из серии Lifetime о жизни герцогов Сассекских.

Ранее представители канала рассказали, что в фильме хотят показать, что на самом деле произошло во дворце, и "что заставило Гарри и Меган оставить все в прошлом ради собственного будущего и будущего их сына Арчи".

Кроме того, в киноленте планируют отобразить, как Маркл замкнулась в себе и страдала из-за того, что в Букингемском дворце ее "не защитили от нападений прессы", а также опасения принца Гарри, что история его матери может повториться.

Отмечается, что в художественном фильме намерены рассказать о причинах, которые могли ухудшить отношения в королевской семье.

Напомним, что ранее телеканал Lifetime уже снял картины о герцогах под названием "Гарри & Меган: Королевская история любви" (2018) и "Гарри и Меган: становление королевской пары" (2019).

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