Отец Меган Маркл задумал снять фильм о своей жизни с дочерью

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл –Томас – планирует снять документальных фильм о своей жизни и дочери. Завершить съемки он планирует до конца 2021 года.

Как сообщает издание The Sun, Томас Маркл в киноленте планирует рассказать о своей жизни, о любви к театру и телевидению. Также он хочет поведать и о жизни с Меган Маркл, и о том, как на него повлияло бракосочетание дочери с принцем Гарри. Помимо этого, Томас планирует показать кадры из домашнего архива и любимую фотографию с Меган.

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", – заявил изданию отец герцогини.

К слову, пока что дата релиза документального фильма о Меган Маркл не известна, но как уточняет сам Томас, он планирует завершить съемки до конца этого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, принц Гарри и Меган Маркл создадут свое комедийное шоу. На данный момент супруги регистрируют в США торговую марку Archewell Audio.