В сети показали, сколько зарабатывает самый богатый человек в мире Безос каждую секунду

В сети запустили онлайн-калькулятор, который в реальном времени подсчитывает заработок богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса. Так, за 4 секунды он получает минимальную годовую зарплату гражданина США ($15 000).

Об этом сообщает издание Jetsetter. По словам инсайдеров, за 39 секунд доход Безоса составляет $142 000 – этого достаточно, чтобы купить базовый автомобиль Aston Martin Vantage. За 48 секунд он зарабатывает больше, чем сенатор США в год ($174 000).

За 110 секунд у Джеффа в кармане годовой доход президента США, а это $400 000. За 4 минуты Безос зарабатывает $916 000, что эквивалентно квартире на Манхэттене.

Коротко о самом богатом человеке в мире:

Джефф Безос – это американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

В 2017 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $90,5 млрд. В конце августа 2020 года состояние Безоса оценивалось в $204,6 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как внутри выглядит дом самого богатого человека в мире – Джеффа Безоса. Он живет в трехэтажном пентхаусе в центре Нью-Йорка. Так, в небоскребе на Пятой авеню у него объединены 4 квартиры общей стоимостью $960 млн и площадью 1600 квадратных метров.