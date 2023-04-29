В сети показали редкое фото дома принцессы Анны изнутри: беспорядок, теснота и все завалено книгами

В феврале позапрошлого года английский журналист Крис Шип разместил редкий снимок дома 71-летней принцессы Анны и ее супруга Тимоти Лоренса в парке Гэткомб в графстве Глостершир (Юго-Западная Англия). На нем изображены королевские супруги, которые смотрят телевизор. В комментариях королевские поклонники написали, что удивлены тем, как внутри дома тесно и присутствует беспорядок.

Видео дня

Соответствующее фото Крис Шип опубликовал на личной странице в Twitter. Как сообщает издание Mirror, общая площадь резиденции составляет 283 гектара, и она является исключительно частным домом, однако иногда территория открывается для конных скачек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Все внимание вызвано беспорядком в ее гостиной", – писал Крис Шип.

На опубликованном кадре королевская чета была сфотографирована, наблюдая за Кубком Калькутты по регби, сидя рядом друг с другом на диване перед скромным телевизором.

Поскольку принцесса Анна является королевским покровителем шотландской команды по данному виду спорта, это объясняет, почему они смотрели матч.

Судя по фото, вокруг был изрядный беспорядок. Гостиная буквально захламлена вазами, книгами, бумагами, фарфоровыми фигурками и другим. На стенах картины с яркими пейзажами, а на шкафах стоят фотографии в рамках.

Отметим, что член британской королевской семьи была одета небрежно в темно-бордовый свитер и черный флисовый жилет. Она сидела, скрестив ноги, на диване рядом со своим мужем, одетым в рубашку с принтом клетки.

Поклонники не оценили интерьер гостиной принцессы Анны и писали свой отзыв в комментариях под постом Криса Шипа.

"Приятно видеть, что даже у членов королевской семьи загромождены жилые помещения", "Обычный повседневный дом", "Ее декор похож на мой - вплоть до цвета мебели/рисунка", "А разные коврики, книги, безделушки — может быть, это возрастное? Мы с ней одного возраста! Веселый декор", "Это похоже на комнату 1950-х годов с декором 100-летней давности. Но каждому свое", "Пожалуйста , наведите порядок, это может нанести ущерб моему обсессивно-компульсивному расстройству", "Я чувствую себя немного клаустрофобно, просто глядя на все эти вещи в их гостиной, "Какой беспорядок? Это довольно стандартное количество вещей?", – писали люди.

Коротко о королевских особах:

Принцесса Анна – 71-летняя королевская принцесса (полное имя — Анна Елизавета Алиса Луиза). Член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II и её мужа принца Филиппа герцога Эдинбургского. В браке с Тимоти Лоренсом с 1992 года.

– 71-летняя королевская принцесса (полное имя — Анна Елизавета Алиса Луиза). Член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II и её мужа принца Филиппа герцога Эдинбургского. В браке с Тимоти Лоренсом с 1992 года. Тимоти Лоренс – 66-летний британский вице-адмирал. Второй супруг принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы II.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему принцесса Анна недолюбливала принцессу Диану. По словам королевского источника, "Анне не нравилось, как она выполняла свой королевский долг".