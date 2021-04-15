В сети показали редкие фото первой в Украине музыкальной женской группы

В сети показали, как выглядели участницы первого в Украине полностью женского вокального ансамбля под названием "Чайки". Коллектив был основан в 1973 году в Крыму.

Соответствующие архивные снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте "Амнезія". Отмечается, что вокалистки не только пели в несколько голосов, но и аккомпанировали себе на разных инструментах: от привычных гитар и синтезаторов до флейты, виолончели и даже вибрафона (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Первая в Украине женская музыкальная группа "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Вокально-инструментальный ансамбль "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Участницы вокально-инструментального ансамбля "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Девушки работали в Крымской государственной филармонии и выступали на разных конкурсах. Пик их популярности приходит на 1979 год. Ансамбль возглавлял композитор Анатолий Гольдинский.

ВИА "Чайки" – один из первых украинских герлз-бэндов Instagram amnesia.in.ua

Участницы вокально-инструментального ансамбля "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Состав ВИА "Чайки": Людмила Москвитина (солистка), Екатерина Серова (скрипка), Людмила Богданович (клавиши), Наталья Даняева (соло-гитара), Нина Меленевская (бас-гитара), Любовь Мамаева (ударные), Ирина Кизь (клавиши), Валентина Абакшина (флейта), Вера Ахматова (вокал), Антонина Дмитрухина (вокал), Татьяна Родионова (вокал).

Вокально-инструментальный ансамбль "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Вокально-инструментальный ансамбль "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Вокально-инструментальный ансамбль "Чайки" Instagram amnesia.in.ua

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядели участники украинской группы "Вопли Видоплясова" в начале своей карьеры. Фото датируются 1986-1991 годами.