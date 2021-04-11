В сети показали первые кадры со съемок продолжения сериала "Друзья"

В сети опубликовали первые фото и видео со съемок специального выпуска сериала "Друзья", где появятся все герои в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблан, Мэттью Перри и Дэвида Швиммер.

Так, 10 апреля 2021 года на официальной странице в Instagram сериала представители киноленты рассекретили название проекта – Friends: The Reunion ("Друзья: Воссоединение"). Также стало известно, что съемки продолжения проходили в павильоне Warner Bros. в Калифорнии, где снимали предыдущие сезоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Съемки сериала "Друзья". Instagram фан-страница сериала "Друзья"

Кроме того, не так давно один из актеров, Мэттью Перри, опубликовал снимок с закулисья гримерки, чем подтвердил старт съемок. Однако позже он удалил фото.

"За несколько секунд до того, как съел кисточку для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с "Друзьями", – подписал тогда снимок звезда.

Мэттью Перри опубликовал снимок с закулисья гримерки. Instagram Мэттью Перри

Судя по видео, опубликованном в Twitter, для съемок спецпроекта режиссеры и постановщики решили восстановили все декорации, которые ранее фигурировали в кадре.

Помимо этого, продолжение "Друзей" снимали в присутствии зрителей. Однако на площадке были строгие правила: когда актеры вышли на съемочную площадку, зрителям было запрещено производить фото- или видеофиксацию.

Напомним, "Друзья" – это американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.