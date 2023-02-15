В сети показали первое фото Леди Гаги в образе Харли Квинн из продолжения ''Джокера''

На октябрь 2024 года запланирована премьера второй части психологического триллера "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. В продолжении истории появится возлюбленная главного персонажа, сумасшедшая суперзлодейка Харли Квинн, а главным сюрпризом для фанов стало то, что ее воплотит на экранах эпатажная певица и актриса Леди Гага. В сети уже появилось первые фото звезды в образе королевы преступного мира Готэма.

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Снимок со съемок опубликовал режиссер "Джокера" Тодд Филлипс. Кадр появился на его личной странице в Instagram.

Фотографию Филлипс опубликовал 14 февраля и решил таким способом поздравить поклонников с Днем всех влюбленных. На "праздничной открытке" расположилась та еще парочка – Харли Квинн и Джокер.

Леди Гага в образе своей героини смотрит на "Джокера", притягивая к себе его слегка улыбающееся лицо.

Стоит отметить, съемки триллера стартовали еще в декабре прошлого года в Нью-Йорке. Вторая часть получила название "Джoкep: Бeзyмиe нa двoиx". Ориентировочно, он выйдет на экраны 4 октрября следующего года. Кинолента войдёт в отдельную линейку DC Elseworlds и не будет связана со вселенной DC, которую создают Джеймс Ганн и Питер Сафран. В ней также снялись Брендан Глисон и Зази Битц.

Как писал OBOZREVATEL, Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе вспомнила об Украине и нападении РФ на независимое государство. После нескольких слов о собственной помощи пострадавшим звезда заявила, что россиянам стоило бы арестовать ее во время концерта в России, однако они "как были тупыми, так и остались".

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